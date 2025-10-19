◆ゼット杯 第５５回日本少年野球関西秋季大会 ▽中学生の部・２回戦 芦屋ボーイズ（兵庫県東支部） ６―７ 京都嵐山ボーイズ（京都府支部）（１０月１９日・ＲｅＦｉｌｌスタジアム）

大会第２日は、中学生の部の２回戦全８試合などを実施。昨年の１年生大会「関西さわやか大会」を制した現世代の関西王者、京都嵐山ボーイズが逆転勝ちでベスト８に進んだ。

４回の攻撃まで４点のビハインド。だが、世代王者が苦境をはね返した。４回無死満塁から石原の適時打、増田の押し出し四球、名倉の犠飛で１点差に。さらに今釘の右前に落とす安打で、二塁走者の石原が相手守備の隙を突く好走塁で同点のホームを踏んだ。打撃と足でも見せた扇の要は、「いい打者がいっぱいいるので、つなぐ意識で打った。（生還の場面は）狙っていた。判断と足には自信がある。今日は１００点」と笑顔がはじけた。

２点を勝ち越した６回に追いつかれたが、最後は４番が仕事を果たした。直後の攻撃で２死三塁から、大島が中堅越えの決勝三塁打。「塁に出てほしいところで（安達主将が）出てくれたから。スライダーを狙っていた。最高でした」と狙いすました一打を自賛した。

決勝打の直前、三ゴロをヘッドスライディングで出塁（記録は失策）したのが安達主将。激戦をモノにして、「甲子園（タイガースカップ出場権のベスト４）まで、あと１勝。全員で一つ一つ勝って、また関西制覇したい」と“２冠奪取”へ意気込んだ。

そのほかでは、初出場の大阪泉大津ボーイズ（大阪阪南支部）を始め大津瀬田ボーイズ（滋賀県支部）、大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、龍野ボーイズ（兵庫県西支部）、近江ボーイズ（滋賀県支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）、和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）が準々決勝に駒を進めた。

小学生の部は１、２回戦５試合が行われ、新たに和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）、大阪柴島ボーイズが８強進出を決めた。