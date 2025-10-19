職場の物置に住みついた猫を保護→翌日怒った父猫がやってきた！おうちに迎えられた現在の姿にほっこり
【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.188】
勤務先の物置で暮らしていた野良猫親子を幸せにしたい。黒兎さん（@kuroto_mhko）はそう思い、長い月日をかけて2匹の保護に奮闘しました。
父猫の虎王（トラオ）くんは体が大きく、目つきが悪かったことから「ケモノ」や「悪い猫」と呼ばれ、迫害されていたボス猫だったそう。しかし、本当は我が子を必死で守り、育てていた優しい猫でした。
◆勤務先で子猫を保護したら“父猫”に抗議された！
2022年10月末、飼い主さんは勤務先の駐車場で鳴き喚いていた類（るい）ちゃんと出会い、保護をしました。
すると、翌日、思わぬ出会いが……。類ちゃんの父である虎王くんが、「俺が隠していた子を盗っただろう」というかのように抗議しに来たのです。
「類は比較的、状態が良かったので、この子に守られていたのか……と納得でした」
虎王くんは周囲の人々から嫌われており、人間に対する警戒心が強かったそう。しかし、その日は飼い主さんが近づいても逃げないほど、激怒していました。
そこで、飼い主さんは類ちゃんを保護したことを伝え、「これからは私が全力であの子を守る」と約束。さらに、「君も困っているなら、またここにおいで。ご飯とお水くらいは用意するから」と伝えました。
その言葉を聞くと、虎王くんは鼻を鳴らして、その場を去っていったそう。再会できたのは、2ヶ月後の2022年12月上旬でした。
◆「悪い猫」と嫌われていた親子猫の“本性”に感動…
再会時、虎王くんは娘と思われる怜音（レネ）ちゃんと共に現れ、飼い主さんの勤務先にある物置に住み着いたそう。
幸い、勤務先では2匹を地域猫としてお世話する雰囲気が出来上がりつつあったため、飼い主さんはTNR（※野良猫に不妊手術を行い、元の場所へ戻し、繁殖を抑制する活動）を視野に入れ、２匹と交流し始めました。
交流中、感動したのは虎王くんの親心。温めたフードをあげた時、虎王くんは怜音ちゃんを優先し、自分はよだれを垂らしながら、グっと我慢。追加のご飯を差し出しても、怜音ちゃんが満腹になるまで食べませんでした。
「こうして子どもたちを守っていた優しい虎王を、どうにかして幸せにしてあげたいと思いました」
一方、娘の怜音ちゃんは「悪い猫」と呼ばれている虎王くんと1年近く共に行動する中で、罵声を浴せられたり、物を投げられたりしたため、常に緊張状態。
人間への強い警戒心を感じ取った飼い主さんは「保護しても、シャンプーなどができるだろうか」と不安に思ったこともあったそう。
しかし、ある日の出勤中、会社近くの茂みから飛び出して飼い主さんの車を追いかけ、全速力で駐車場に走ってきた怜音ちゃんをミラー越しに見て、保護への覚悟を固めました。
「その姿を見て、あの子は私の子だ……と思ったんです。だから、10年に1度の大寒波が来ると騒がれた2023年1月21日に保護しました」
◆看取り覚悟で元ボス猫も自宅に迎え入れて…
怜音ちゃんを優先的に保護したのは、虎王くんよりも生命力が弱いと判断したから。飼い主さんは同居中の両親との関係性を心配していましたが、怜音ちゃんは威嚇をせず、小さな声でご挨拶。あっという間に家での暮らしに慣れてくれました。
「お迎えから数日後、初めて抱っこをしたら、喉を鳴らして私の胸に顔を埋めて眠ってくれました」
残るは、虎王くんの保護。飼い主さんは怜音ちゃんのお世話で手一杯になったため、同僚と協力しながら虎王くんをサポートし、ひとまず大寒波を乗り越えました。
職場の人たちの優しい見守りもあり、虎王くんはその後も“会社の猫”として、しばらく暮らしていたそう。
