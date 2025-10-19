ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」で秋冬を快適に！新商品発表

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」が、2025年秋冬に向けた新商品を発表！今年は、着心地にこだわったコットン製のカーディガンが登場し、さらに機能性インナー「REHEAT」シリーズも新たに加わります。ファッションデザイナー・落合宏理氏との共同開発によって生まれたこれらのアイテムは、季節の変わり目にぴったり。心地よく、そしておしゃれに過ごせるアイテムが揃っています。

秋冬の必須アイテム！コットンカーディガンであったかおしゃれ



コットンカーディガン

「コンビニエンスウェア」から登場した新しいコットンカーディガンは、ローゲージ編みで着るたびに体になじむ優れた着心地が魅力。

ベーシックなカラーで、どんなコーディネートにも合わせやすく、羽織としてもアウターとしても活躍します。

厚手のコットン素材で、秋冬のコーディネートにぴったりの温かみを感じさせる一枚。価格は3,990円（税込）で、秋のおしゃれを楽しみながら暖かさも確保できます♪

機能性とデザイン性が共存！REHEATインナーシリーズ



紳士 発熱・保温ボディウェア「REHEAT」（クルーネック 半袖）/婦人 発熱・保温ボディウェア「REHEAT」（ラウンドネック 半袖）

紳士 発熱・保温タイツ「REHEAT」・婦人 発熱・保温タイツ「REHEAT」

寒暖差が激しい秋冬にぴったりの「REHEAT」シリーズ。肌の湿度を吸収し発熱する機能性インナーは、特に寒い季節に重宝します。

今年は、リクエストに応えて半袖タイプも登場！室内外の温度差に対応できる優れた機能性で、デザインもファミリーマートらしいシンプルかつスタイリッシュ。

価格は1,290円（税込）からで、機能性とおしゃれを両立させたアイテムです。

快適な毎日をサポート！ボクサーパンツとタオル類



ボクサーパンツ

ローゲージソックス

やわらかいタオル（フェイスタオル）

やわらかいタオル（バスタオル）

今治タオルハンカチ

新登場の紳士用ボクサーパンツ（880円）は、抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。サファイアブルーのシンプルなデザインで、日常使いにもぴったりです。

さらに、秋冬にぴったりな「ローゲージソックス」（649円）は、手編み風のデザインで、暖かくて耐久性も抜群。

タオル類もおしゃれで使い心地抜群！「やわらかいタオル（フェイスタオル）」（1,089円）や「やわらかいタオル（バスタオル）」（2,189円）は、吸水性が高く、ふんわりとした肌触りが特徴です。

また、「今治タオルハンカチ」（660円）は、高吸水性とやわらかな手触りで、日常使いに最適です。

ファッションと機能性が一体に！コンビニエンスウェアで秋冬を快適に



ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」の新作アイテムは、機能性とファッション性を兼ね備えた優れた選択肢。

コットンカーディガンや「REHEAT」インナーなど、日常に必要な暖かさを提供しつつ、コーディネートにも活用できるデザインが特徴。

秋冬の装いを快適に、そしておしゃれに楽しんでください♡ぜひこの機会に試してみて！