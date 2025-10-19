タレント長嶋一茂（59）が19日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。精力剤を販売するブース前でかまいたちと3人でかぶりつきになった。

東京・新橋駅前のニュー新橋ビルで撮影ロケ。1階のフレッシュジュース店や金券ショップなどをめぐりながら、見つけたのは活力チャージステーション「スッポン堂」。山内健司が突然「スッポン堂あります」と叫ぶと、一茂が「山内、これ元気になるんだよ」と勧め「気になるな、スッポンにひきつけられるな。なんかすごいね」とショーケースに陳列された乾燥した商品に3人が釘付けになった。

アクリル製のショーケースをのぞき込んだ3人は「マカ、ヘビ、マムシ、スッポン、なまこ…」と乾燥精力剤を読み上げた。濱家が「これは…これ、どうするんですか」と尋ねると店員の女性から「粉末して飲んでいただけます。粉にするタイプとカプセルにするタイプもあります」と説明された。

ショーケースに陳列されている「よくばりすっぽん＋漢まむしゴールド」が大ビン3本で390粒で3万9500円（税込み）の値札を確認して、一茂は「それなりの値段しますね」と驚きながらも、濱家が「みなぎるんスね」とつぶやくと一茂は「みなぎりたいですね」と顔面を真っ赤にさせていた。