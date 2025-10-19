¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤¬Âç²ñ¿·¤ÇV¡¡¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤¬11·î¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ø¡¡°¦É²¶ä¹Ô¤Ï½éÀÚÉä
¡¡¢¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ë¡¡¡Ê19Æü¡¦Ê¡²¬¸©½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹È¯Ãå¡á6¶è´Ö42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö15Ê¬53ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡1¡¢2¶è¤ÏÆüÎ©¡¢Å·Ëþ²°¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ê¤É¤È¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£3¶è¤Ç13¿ÍÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Î°Ëß·ºÚ¡¹²Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹¤Î2°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¥ê¥ì¡¼¡£4¶è¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¤Ë»°°æ½»Í§³¤¾å¤¬1°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢5¶è¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¸åÂ³¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤ÆÆÈÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢3°Ì¤ÏÅ·Ëþ²°¡£¶å½£Àª¤Ïµþ¥»¥é¤¬4°Ì¤Ç¡¢Èî¸å¶ä¹Ô¤¬11°Ì¡£15°Ì¤Ë¤Ï¶åÅÅ¹©¤«¤é10·î¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤¬Æþ¤ê¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï16°Ì¤Þ¤Ç¡£16°Ì¤Î°¦É²¶ä¹Ô¤¬½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17°Ì¤Î¥Ë¥È¥ê¤Ï20ÉÃº¹¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅ·Ëþ²°¡¦Á°ÅÄÊæÆî¤ÏºÇÄ¹¤Î3¶è¤Ç¶è´Ö7°Ì¡¢9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂçÄÍÀ½Ìô¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¤Ï5¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ï11·î23Æü¤ËµÜ¾ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢´äÃ«»º¶È¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Èº£²ó¤Î¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Úº£Âç²ñ¤Î¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¡Û
¡»°°æ½»Í§³¤¾å
¢¥¹¥¿¡¼¥Ä
£Å·Ëþ²°
¤µþ¥»¥é
¥¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹
¦¥æ¥Ë¥¯¥í
§¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º
¨¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
©ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡
ªÂçÄÍÀ½Ìô
«Èî¸å¶ä¹Ô
¬¥Î¡¼¥ê¥Ä
Åìµþ¥á¥È¥í
®¥À¥¤¥Ï¥Ä
¯¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢
°°¦É²¶ä¹Ô