¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é27Ç¯...½÷À¥Ç¥å¥ª¥Ü¡¼¥«¥ë¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖCD¤Ï»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Ä°¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤â¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ
¡¡½÷À2¿ÍÁÈ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKiroro(¥¥í¥í)¡×¤Î¶Ì¾ëÀé½Õ(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¾å³¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ÁÇ°´ê¤Î³¤³°¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢11·î7Æü¤Ë¹á¹Á¤ÎAPA AMPHITHEATRE¤Ç¡¢8Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥í¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¹ðÃÎ¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¶Ì¾ë¤Î¶á±Æ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖCD¤Ï»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Ä°¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î²ÎÉ±¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖKiroro¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤È99Ç¯¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¶Ì¾ë¤Ï05Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£