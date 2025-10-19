＜速報＞片岡尚之、原敏之が首位 日本OP優勝の行方はプレーオフへ
＜日本オープン 最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の最終ラウンド。片岡尚之と原敏之がトータル3アンダー・首位タイでホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれている。
【LIVE】力強いガッツポーズを見せる石川遼
ツアー1勝の27歳・片岡はメジャー初勝利を懸けて挑む。34歳・原は念願の初勝利を狙う。トータル2アンダー・3位に石川遼。トータル1アンダー・4位タイには清水大成、河本力、桂川有人、小平智、キム・ソンヒョン（韓国）、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が入った。昨年覇者の今平周吾、平田憲聖らはトータル3オーバー・17位タイ。金谷拓実はトータル4オーバー・23位タイで大会を終えた。今大会の賞金総額は2億1000万円。優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
片岡尚之 プロフィール＆成績
44万円に泣いた昨季の悔しさをバネに 34歳・原敏之が初シード獲りへ
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
渋野日向子は？ 国内女子の最終結果
日本勢は？ 米女子ツアーの最終結果
【LIVE】力強いガッツポーズを見せる石川遼
ツアー1勝の27歳・片岡はメジャー初勝利を懸けて挑む。34歳・原は念願の初勝利を狙う。トータル2アンダー・3位に石川遼。トータル1アンダー・4位タイには清水大成、河本力、桂川有人、小平智、キム・ソンヒョン（韓国）、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が入った。昨年覇者の今平周吾、平田憲聖らはトータル3オーバー・17位タイ。金谷拓実はトータル4オーバー・23位タイで大会を終えた。今大会の賞金総額は2億1000万円。優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
片岡尚之 プロフィール＆成績
44万円に泣いた昨季の悔しさをバネに 34歳・原敏之が初シード獲りへ
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
渋野日向子は？ 国内女子の最終結果
日本勢は？ 米女子ツアーの最終結果