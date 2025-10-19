畑岡奈紗は3連続バーディ締め単独2位 キム・セヨンが地元で復活V
＜BMW女子選手権 最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の最終ラウンドが終了した。首位と4打差で出た畑岡奈紗は16番から3連続バーディを奪うなど、「67」をマーク。トータル20アンダーまで伸ばし、今季自己ベストの単独2位で大会を終えた。
優勝はトータル24アンダーのキム・セヨン（米国）。2位の畑岡と4打差をつける圧勝劇で、5年ぶりのツアー13勝目を飾った。竹田麗央はトータル15アンダー・10位タイ。馬場咲希はトータル13アンダー・9位タイ、勝みなみはトータル12アンダー・24位タイに入った。岩井千怜はトータル11アンダー・31位タイ。山下美夢有はトータル10アンダー・40位タイ、吉田優利はトータル4アンダー・56位タイ、岩井明愛はトータル3オーバー・75位で4日間を終えた。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝したセヨンは34万5000ドル（約5238万円）を獲得した。
