²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡¥Ö¥ë¥º²ò¸Û¤Ç£Â¥ê¡¼¥°Éüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥Ö¥ë¥º¤«¤éÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¡¢£Â¥ê¡¼¥°Éüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£Ç¥ê¡¼¥°¤È£Î£Â£Á¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤ÆÆþÃÄ¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â½øÈ×¤Ï³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢£³ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï±¦Â¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥±¥¬¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÌÌ¤ÏÉé½ý²Õ½ê¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥·¥«¥´¤ËÎ±¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢µî½¢¤ÏÁ´¤¯¤ÎÇò»æ¤À¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö£²£×£Á£Ù·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÏÆüËÜ¤Î£Â¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¹â¤¤¤Î¤Í¡×¡ÖµëÎÁ¤Ï²¼¤¬¤ë¤±¤ÉÌµÁÐ¤Ç¤¤ë¤¾¡¡£Â¥ê¡¼¥°¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¡Ö£Â¥ê¡¼¥°³Æ¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤ÈÄ«¤«¤é²ÏÂ¼¤¯¤ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤áÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö²ÏÂ¼¤¬£Â¥ê¡¼¥°¤Î²¿½è¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¤Î£Â¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï£Î£Â£Á²¼Éô£Ç¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤òÄ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤Î¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£²ÏÂ¼¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£