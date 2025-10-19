ゲーミングデバイスブランドRazerが、ノスタルジックな半透明デザインを現代的に再解釈した新コレクション「Phantom White Collection」を発表した。レトロフューチャーな雰囲気を持つこのホワイトカラーの新シリーズは、2025年10月17日より予約受付を開始し、11月7日に発売される。

製品概要 コレクション名：Razer Phantom White Collection

予約開始日：2025年10月17日（金）

発売日：2025年11月7日（金）

価格：18,780円～34,080円（税込）

レトロフューチャーな美学とモダンテクノロジーの融合

今回登場する「Phantom White Collection」を語る上で欠かせないのが、その半透明デザインだ。2025年6月に初登場したPhantom Collectionのコンセプトをさらに発展させ、レトロゲーム機のような懐かしさとモダンなミニマリズムを融合させている。

半透明の白いシャーシは内部構造を魅せながら、RGBライティングの光をより一層引き立てる効果を持つ。カラーマッチングされた内部パーツは統一感のあるビジュアルを生み出し、細部にまでこだわったデザインとなっている。

Razerによれば、このコレクションは「単なる新色ではなく、デザインの進化」と位置づけられており、近年のレトロゲームブームと洗練された表現豊かなゲーミング環境への憧れから着想を得たという。

5つのデバイスで構成される包括的なコレクション

「Phantom White Collection」は、デスクトップからモバイルまで、ゲーミング環境を一新できる5つの製品でラインナップされている。

○Razer Basilisk V3 Pro 35K - Phantom White Edition（28,980円）

半透明シェルを採用した高性能ゲーミングマウス。12ゾーンに分かれたRazer Chroma™ RGBライティングと全面的なアンダーグローを搭載し、視覚的なインパクトを与える。エルゴノミクス設計で競技シーンにも対応する精度と快適さを兼ね備えている。

○Razer BlackWidow V4 75% - Phantom White Edition（34,080円）

ホットスワップ対応のメカニカルキーボード。半透明キーキャップとキーごとのRGBイルミネーションにより、打鍵するたびに光の演出が楽しめる。美しさと機能性を両立させた内部設計が特徴だ。

○Razer Barracuda X Chroma - Phantom White Edition（23,880円）

6つのゾーンでカスタマイズ可能なRGBライティングを備えた軽量ワイヤレスヘッドセット。半透明デザインにより内部構造が透けて見え、没入感あるサウンド体験と共に視覚的な楽しさも提供する。

世界初のフルイルミネーションRGBマウスパッドが、半透明トップレイヤーを採用して新たに登場。内部の回路が透けて見えるデザインで、デスクトップを一段とスタイリッシュに演出する。

○Razer Kishi V3 - Phantom White Edition（18,980円）

シリーズ初となるモバイルゲーミング製品。スマートフォン向けおよびPCリモートプレイに対応したゲームコントローラーで、半透明ボディがレトロな美学を引き立てる。往年の名作を外出先でも楽しめるデザインが魅力だ。

贈り物にも最適なホリデーシーズンの新コレクション

ホリデーシーズンを前に登場する「Phantom White Collection」は、デザイン性にこだわるゲーマーへの贈り物としても最適だとRazerは提案している。白を基調とした半透明デザインは、クリスマスツリーの下に置かれていても、実際のゲームプレイ中でもその存在感を放つだろう。

スタイル、パフォーマンス、そして鮮やかなRGBの輝きを兼ね備えたこれらの製品は、どんなゲーミング環境にも映える存在感がある。2000年代初頭の半透明ゲーム機を思わせるデザインは、ノスタルジーを感じる大人のゲーマーにも、レトロな雰囲気に憧れる若いゲーマーにも訴求するだろう。

ホワイトで魅せるRazerの新たな挑戦

「Phantom White Collection」は、Razerのデザイン哲学を体現した新たなステップと言える。単なるカラーバリエーションの追加ではなく、内部構造を含めた美的再構築により、ゲーミングデバイスのビジュアルデザインに新たな価値を提供している。

予約は2025年10月17日より開始され、11月7日の発売に向けて期待が高まる。レトロな懐かしさとモダンなパフォーマンスが融合した、半透明の白いゲーミングデバイスは、ホリデーシーズンのゲーミング環境に新たな輝きをもたらすだろう。

○ギャラリー

