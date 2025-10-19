10月15日早朝――夜が明けたばかりの埼玉県鶴ヶ島市の東武東上線・若葉駅周辺には救急車やパトカーのサイレン、そして報道ヘリのけたたましい轟音が鳴り響いていた。

【衝撃画像】「『タトゥー』らしき模様が見え隠れしていたが」中学校の卒業アルバムで朗らかにほほ笑む木村容疑者の写真を見る

社会部記者が解説する。

「駅からほど近い高齢者施設（老人ホーム）で、80代の女性入居者2人が血を流して倒れているのが見つかり、まもなく死亡が確認されました。その後、若葉駅近くの路上にいた元施設職員・木村斗哉容疑者（22）が、少なくとも1人の殺害に関与した疑いで逮捕されました」



送検される木村容疑者 ©時事通信社

カッターやハサミを振り回す

1年余り前までこの老人ホームで働いていた木村容疑者。亡くなった入居者は、施設内の別の階の個室にそれぞれ居住していた。木村容疑者は事前に鞘付きの小刀を準備し、マスク、フード姿という用意周到ぶりだった。ただ、

「木村容疑者は2人の殺害への関与を仄めかしながらも、『2人に恨みはなかった』などと供述し、動機は不可解です。また、遠方に逃走することもなく現場付近で逮捕されています」

残忍な犯行に及んだ木村容疑者はいかなる人物なのか。小学校、中学校時代を知る同級生が「週刊文春」の取材に応じた。

「小学校のころは、カッターやハサミを振り回したり、気に入らないことがあって校長室に怒鳴りこんでいったり。目立ちたいのか、普通ではない言動でした」（容疑者の同級生）

卒アルでは朗らかにほほ笑むが……

テレビのニュースに映った容疑者の首元には青っぽい「タトゥー」らしき模様が見え隠れしていたが、同級生は木村容疑者は“不良”とは異なる印象だったと振り返る。

「木村はいわゆる“陰キャ”で、女の子と付き合うなどの接点も無さそうでした。滑舌が悪く、それをいじられて、クラス内で孤立していた。勉強もできず、成績は学年最下位レベルだったはずです」（同前）

「週刊文春」が入手した中学校の卒業アルバムには、木村容疑者が朗らかにほほ笑む姿があった。中学では剣道部に入部し、武道を心得たせいか「それまでとは別人のように礼儀正しく振舞うようになった」（同前）という。しかし、

「剣道を始めてからは、先生に『こんにちわっ！』と元気よく挨拶するんですけど、声が大きすぎたりいちいちオーバーで。無理してやんちゃしたり、無理して元気に振舞ったりしている印象でした」（同前）

アパート住人が帰宅する度に覗いて

一方、木村容疑者と同じ同県熊谷市内のアパートの住人は最近、木村容疑者の異常な姿を目撃していた。

「アパートの住人が帰宅する度にカーテンを開けて覗くように確認していました。一度、目が合ったんですが、その時、木村容疑者は全裸姿に見えました。今年の夏ごろから、ガスも止められていたようでした」（アパート住人）

計画的かつ残忍な犯行とは裏腹に、取材で見えてきたのは虚勢を張り続けてきた木村容疑者の姿。その口から、本当の「動機」が語られる日は来るのか。

◇◇◇

「週刊文春」では、今回の事件について情報を募っています。文春リークスまで情報をお寄せください。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）