秋華賞出走がかなわなかった３歳牝馬のオープン勝利にＳＮＳが沸いている。１９日に行われた新潟１１Ｒ・新潟牝馬Ｓ・リステッド（芝２２００メートル＝１４頭立て）を制したのは、単勝オッズ２・１倍の１番人気に応えたカネラフィーナ（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）。１馬身１／４差の快勝で４連勝を飾り、秋華賞除外の無念を晴らした。

好スタートから先行集団につけると道中も折り合ってスムーズに追走。最後の直線は残り２００メートル手前で先頭へ躍り出ると、猛追してきた後続を振り払ってゴールを駆け抜けた。勝ち時計は２分１２秒７（良）。

同馬はデビューから２戦連続で２着に敗れていたが、３戦目で初勝利を飾るとミモザ賞（１勝クラス）、洞爺湖特別（２勝クラス）で３連勝を達成。秋華賞出走を目指していたが、４分の１の抽選から漏れたたため、新潟牝馬Ｓへ回っていた。

カネラフィーナの勝利にＳＮＳでは「この雰囲気で出てくれるなら秋華賞もと思えた」「抽選漏れの悔しさを新潟メインで晴らしましたね」「さすがに強かったね」「やはり秋華賞出て欲しかった…」「秋華賞に出れてたらいい勝負になったかも」「出れなかったのがもったいないぐらいだったね」「エリ女に出られるなら結構人気になりそう」「マジで秋華賞出て欲しかった」「秋華賞除外の無念を晴らす」「４連勝すげ〜」などのコメントが寄せられている。