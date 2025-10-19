◇パCSファイナルステージ第5戦 日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第5戦が19日に行われ、リーグ2位の日本ハムは清宮幸太郎内野手（26）の3打点などで同1位のソフトバンクに快勝した。3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗。16年以来の日本シリーズ進出に王手をかけた。

ルーキーが負傷退場するアクシデントを、頼れる先輩たちが一丸で乗り越えた。初回、盗塁カバーに入った遊撃・山県の左膝に、滑り込んだソフトバンクの一走・周東の左足が接触。山県のユニホームは膝部分が破れ、本人は痛みで立ち上がれず。そのまま担架に乗せられて退場し、代わって石井が遊撃に入った。

CS球団最多タイの14安打で快勝した第4戦に続き、この日も打線が爆発した。0―0の4回無死満塁。清宮幸の一ゴロの間にその石井が先制のホームを踏んだ。さらに田宮の左犠飛、矢沢の右線適時二塁打で、この回一気に3点を奪った。

5回1死満塁の好機には再び清宮幸が右線への2点適時二塁打を放ちこの日3打点目をマーク。続く二、三塁の場面で新庄監督は“必殺”の2ランスクイズを敢行した。田宮が低めの球を懸命に前に転がし三塁走者の郡司が生還。一塁送球の間に二走・清宮幸もホームを狙ったが、これは惜しくもアウトに。大一番でも得意の仕掛けでリーグ王者を圧倒した。

9月23日の楽天戦以来の先発マウンドに上がった“台湾の至宝”古林は4回2/3を2安打無失点に抑える好投で試合をつくった。第4戦終了後に新庄監督は「今日（18日）も明日（19日）も選手に聞いてちょうだい」とコメント。第5戦も勝つという“予告”を実現させる快勝となった。

崖っ縁の0勝3敗から2勝3敗にした時点で既に史上初。日本一に輝いた16年以来、新庄体制では初の日本シリーズまであと1勝。20日の第6戦にも勝って新たな伝説をつくる。