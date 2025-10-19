岡田准一、壮大な新プロジェクト「MILEZ」発表 伝統文化を取材・国内外に発信 公式サイトでメッセージ
俳優の岡田准一が19日、自身のXを更新し、新プロジェクト「MILEZ」のスタートを発表した。
【画像】岡田准一、壮大な新プロジェクト「MILEZ」発表
「MILEZ」では、さまざまなアングルから日本を捉え、新たな日本地図を描き出すという。公式サイトを案内した。
「MILEZ」の公式サイトでは、「日本の伝統、文化、技術、そして後世に受け継がれるべきモノ、コトを紡ぎ、未来へとつなぐ壮大なプロジェクト」だとい説明。
プロデューサー岡田の強い願いを背景にしたものだとし、「日本各地には、世界に誇れる豊かな文化や卓越した技術が数多く息づいています。しかし、まだ知られていない魅力も多く、光が当たる機会を待っています」と説明。「MILEZは、そんな貴重な文化資源を独自の視点で丁寧に取材し、国内外へと発信していきます。点と点がつながり、やがて一本の線となって新しい“日本地図”を描いていく」と伝えた。
クリエイティブディレクター坂矢悠詞人氏をはじめ、フォトグラファー、ライター、エディター、デザイナー、エンジニアら、多彩なクリエイターが集結する。
「このプロジェクトを通じて、より多くの方々が日本文化の本質的な魅力に出会い、関心が広がり、そして“継承”という美しい流れが未来へと続いていくことを、私たちは心から願っています」と記した。
株式会社MILEZは、東京都港区赤坂に2025年設立。代表は大賀佑氏。事業としては、デジタルコンテンツの制作、文化振興事業、継承支援事業、地域創生事業を挙げている。
プロデューサー岡田の強い願いを背景にしたものだとし、「日本各地には、世界に誇れる豊かな文化や卓越した技術が数多く息づいています。しかし、まだ知られていない魅力も多く、光が当たる機会を待っています」と説明。「MILEZは、そんな貴重な文化資源を独自の視点で丁寧に取材し、国内外へと発信していきます。点と点がつながり、やがて一本の線となって新しい“日本地図”を描いていく」と伝えた。
