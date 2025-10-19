ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢É×¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê40Ç¯¡Ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÌ´¡É¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
É×¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ40Ç¯¡£²Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÇðÌÚ¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¼èºà¤ËÍè¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ö¸Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤È¤Ê¤ê¡¢·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¼¤¬²ÈÄí¤ò»ý¤ÁÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¹¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÒÎ¥¤ìÂ¹Î¥¤ì¤·¤¿º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¼«Âð¤Ç°¦¸¤¤È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÏÊÒ»þ¤âÎ¥¤ì¤ºÊë¤é¤¹°¦¸¤¥ì¥¢·¯¤â°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È»ö¸Î¤ÎÁ°¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¡¢¤ªÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸åÂè2ÃÆ¤òºî¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¹õÌøÅ°»Ò¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÇðÌÚ¤ÎÌ´¤â40Ç¯´Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£