残留目ざす湘南は重要な一勝なるか！ エースが先制弾→GK真田がPKストップ→前半終了間際に相手DFが一発退場。２位の京都相手に１点リードで後半へ

