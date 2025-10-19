残留目ざす湘南は重要な一勝なるか！ エースが先制弾→GK真田がPKストップ→前半終了間際に相手DFが一発退場。２位の京都相手に１点リードで後半へ
湘南ベルマーレは10月19日、J１第34節で京都サンガF.C.とホームで対戦している。
J１で降格圏内の19位に位置する湘南が先制。29分、敵陣でボールを奪った中野伸哉が、ペナルティエリア手前中央でフリーとなっていた鈴木章斗に横パスを供給する。これに反応した背番号10のエースが、右足のダイレクトシュートをゴール左に決めた。
鈴木章の今季７点目は、チームにとって３試合ぶりのゴール。京都に敗れると、次節にJ２降格決定の可能性もある湘南が、重要な１点を先取した。
38分には小野瀬康介がペナルティエリア内で相手を倒してしまい、PKを献上。しかし、このPKをGK真田幸太がストップする。
そして終了間際には京都のDF鈴木義宜が決定的な得点機会の阻止で一発退場に。数的優位となった湘南は、前節終了時点で２位の京都相手に１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】確実に決めたエース鈴木章斗の先制弾！
