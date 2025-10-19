テルアビブの「人質広場」で、ハマスに拘束されている人質全員の解放を求めるデモに参加した人々＝１８日/Fadel Senna/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の一環として、イスラム組織ハマスからイスラエルに戻された１１人目の人質の遺体が１８日夜、ロネン・エンゲルさん（５４）と確認された。

エンゲルさんは、ハマスがイスラエルに引き渡した２人の遺体のうちの１人で、所属するキブツ（集団農場）が発表した。家族がＣＮＮに提供した写真でも確認された。

ハマスは１８日、エンゲルさんの遺体ともう１人の遺体を赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）に引き渡した。遺体は正式な身元確認のためイスラエルに搬送された。

キブツ・ニールオズの広報担当は、エンゲルさんの遺体が戻ったことを明らかにした。

エンゲルさんは２０２３年１０月にハマスがイスラエルを襲撃した際に死亡した。妻と娘２人は拉致されたが翌月に解放された。エンゲルさんの遺体は戻らなかった。

停戦は２週目に入りおおむね維持されているが、依然として人質の遺体の返還の遅れや、支援物資搬入の停滞、イスラエルによる空爆の継続などで圧力にさらされている。

米国務省は１８日、「信頼できる報告」によると、ハマスがガザのパレスチナ人住民に対して、「差し迫った停戦違反」を計画していると述べた。

国務省は、パレスチナ市民に対する計画された攻撃は、停戦合意の直接的かつ重大な違反であり、仲介努力によって得られた重要な進展を損なうものと指摘し、ハマスに対して停戦条件に基づく義務を順守するよう求めた。

１８日夜の遺体の引き渡しにより、ハマスは停戦合意で定められた２８人の死亡した人質のうち１２人の遺体を返還したことになる。このうち１１人が正式に身元確認された。イスラエル首相府によれば、１２人目については確認作業が続いている。