◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 日本ハム7−1ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)

日本ハムがソフトバンクに大量得点で3連勝。対戦成績を3勝3敗としました。

日本ハムは4回、ヒットと2つのフォアボールでノーアウト満塁を作ると清宮幸太郎選手が相手のエラーを誘い先制、さらに田宮裕涼選手が犠牲フライ、その後2アウト1塁3塁でソフトバンクの2番手・ヘルナンデス投手から、矢澤宏太選手がタイムリーを放ち、この回3点を奪います。

5回も満塁を作ると清宮選手が2点タイムリー、さらに2塁3塁から田宮選手がスクイズを決め得点します。

先発の古林睿煬投手は5回途中まで投げ、無失点投球。2アウト2塁で山粼福也投手と交代しますが、牧原大成選手をピッチャーゴロに打ち取りこの回も無失点としました。

7回から加藤貴之投手が登板し山川穂高選手にホームランを打たれ1点を返されますが、8回は上原健太投手が三者凡退。9回は田中正義投手が無失点で締め、7−1で勝利しました。

日本ハムはファイナルステージ開幕から2連敗、あとがない状況でしたが第3戦を6−0、第4戦は9−3で勝利しこれで3連勝。日本シリーズ進出へあと1勝まで持ち込みました。