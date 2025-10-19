◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 日本ハム 7-1 ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクが日本シリーズ進出へ王手から、泥沼の3連敗を喫しています。

直近2試合では計15失点と苦しんでいるソフトバンク投手陣。この日は3回まで両チーム無得点と投手戦の展開となるも、4回から失点を重ねます。

3回までヒット1本に抑えていた先発・大津亮介投手は4回。先頭の石井一成選手にヒットを浴びると、レイエス選手と郡司裕也選手への連続四球で無死満塁のピンチを招きます。続く清宮幸太郎選手はファースト方向への打球とするも、これが一塁手・山川穂高選手のグラブをはじく当たりとなり失点。さらに犠牲フライでも1点を献上しました。その後、万波中正選手にもヒットを浴び2アウト1、3塁から2番手・ヘルナンデス投手にスイッチ。しかしここでもタイムリーを浴び、3点リードとされました。

さらに5回には、このヘルナンデス投手が2つの四球などで1アウト満塁のピンチを招き失点。清宮選手の2点タイムリーを浴びると、スクイズでも失点を重ね、6点リードと突き放されました。

6回には1アウト3塁のピンチから、山川選手のエラーが絡み失点。その山川選手が7回にポストシーズン第1号となるソロHRを放ち、この日のチーム初得点をあげるも、以降は反撃ならず敗れました。

これで1勝のアドバンテージを持っていたソフトバンクと日本ハムはともに「3勝3敗」となり、決着の行方は最終第6戦にもつれることとなりました。