歌舞伎俳優市川中車（59）、長男市川團子（21）らが19日、東京・立川市で行われた「立飛グループ創立100周年記念事業 立川立飛歌舞伎特別公演」（23日から、立川ステージガーデン）開幕記念お披露目会に登壇し、意気込みを語った。

今年で3回目を迎える立川の人気イベント。勇壮なみこしの先導で、7人の出演者による「お練り」で登場し、約5000人の市民から「澤瀉屋！」「團子ちゃーん！」と大きな声援を受けた。

中車は「3年連続ここに来させていただきますことを感謝申し上げます」と笑顔。披露する「新説 小栗判官」は、80年代に父である市川猿翁が復活させた澤瀉屋ゆかりの演目。「一昨年はまだ未成年だった息子、團子が21歳の成人になり、主演を務めさせていただきます。どうぞ楽しんでいただければと思っております」。

主演の團子は「この演目は祖父が復活させた数々の演目の中でも3本の指に入るだろうという大切な作品。覚悟と情熱をもって務めてまいります」とあいさつ。姫役の中村壱太郎（35）とともに白馬に乗っての宙乗りもあり、「とにかくロマンチック」と自信をみせた。

チケットは完売。立飛ホールディングス村山正道社長は「地元立川に、芸術文化スポーツの一流のものを呼びたいと思ってここまで来た」と思いを語り、「歌舞伎は日本の伝統文化、芸能の極み」。中車ら豪華に出演者の顔ぶれに「期待が高まっている」とし、「この立川に、立川立飛歌舞伎を定着させたい」と話した。

市川猿弥、市川笑也、市川笑三郎、市川青虎も登壇した。