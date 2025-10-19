息子さんの側には、いつも優しく見守る猫さんの姿があって…？そっと寄り添う健気な姿に、胸をときめかせる視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で2.4万回再生を突破し、「何をする訳でもなくただ寄り添う猫…尊い♡」「優しい眼差しにキュンってなった！」「愛ですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：息子のことが大好きなネコ→寄り添い『見守り続ける様子』が尊すぎる】

どっちも気になる

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、息子さんのことが大好きな「ひのき」ちゃんの可愛すぎる行動の数々。息子さんが宿題の縫い物をしていた時には、目の前の裁縫箱にあごを乗せるというキュートな姿で見守っていたのだとか。

息子さんの動きを目で追っていたものの、おやつを用意するママさんに気を取られるひのきちゃん。チラチラと息子さんを気にしながらも、最後はおやつをとるお茶目な姿を見せていたそうです。

保護者のように見守り中

料理をしている時も後方にひのきちゃんの姿があったそうで、普段のおやつをもらいに来ている様子とは違い、明らかに見守っているようだったといいます。静かに見つめる姿は、まるで姉か母親のよう。不慣れな様子の息子さんが心配だったのかもしれませんね。

息子さんが仰向けで寝転がっていれば足の間に入って寄り添い、部屋の隅の方で作業をしていた時もすぐに駆けつけていたというひのきちゃん。じっと目の前で見守っていたかと思うと…。

寄り添う乙女

息子さんの横を通って奥へと向かったひのきちゃんは、わずかなスペースにすっぽり。息子さんの隣を確保して、今度は彼女のようにそっと寄り添い始めたのだとか。あまりにも健気すぎるひのきちゃんの姿に、ママさんも「なんでなん？」と言わずにはいられなかったといいます。

そんな息子さんLOVEなひのきちゃんですが、ツンデレのツンを見せることも。ある日カーペットに爪が引っかかってしまったところを助けてくれた息子さんに、なぜか「ニャオ！」と怒っていたそう。乙女心は複雑ですね。

投稿には「乙女なひのきちゃんがかわいいですね」「寄り添うだけ、そばにいるだけでいいの泣ける」「ベスポジに収まりにゆく姐さん、最高に可愛いよw」「ひのきちゃんの幸せそうな顔…♡愛おしくてたまんないね」「「助けるのが遅い！」と怒るのがひのき様らしい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。ツンデレなところも可愛いひのきちゃんの魅力がたっぷりと詰まった動画も、たくさん観ることができますよ。

