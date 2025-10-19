近藤千尋、娘3人と「6時起きモーニング」母娘ショットに反響「ガールズトーク盛り上がりそう」「ほっこり」
【モデルプレス＝2025/10/19】モデルの近藤千尋が10月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘3人との母娘ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、娘3人との密着ショット
近藤は「今日はダンスの発表会」「パパ遅くまでお仕事で疲れてるから女4人で6時起きモーニング」と添え、3人の娘と一緒に撮影された写真を投稿。ダンスの発表会の準備のため、朝食を早朝に食べることになったようで、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久抜きの家族写真となっている。また「発表会お疲れ様」という言葉とともに、娘と笑顔でハグする写真も投稿している。
この投稿にファンからは「楽しそう」「賑やか」「ガールズトーク盛り上がりそう」「ほっこり」「早起き」「パパ思い」「仲良し家族」などと反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
