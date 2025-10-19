ワールドシリーズ行き決定祝う投稿に…大谷だけ2人？

米大リーグのドジャースが公開した、2年連続のワールドシリーズ進出を祝う画像がファンの話題となっている。一見して感じる“違和感”に「2人いるので別人設定」「双子なんだよね？」とコメントが寄せられた。

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えてのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利。大谷翔平投手の打者として3本塁打、投手として7回途中まで無失点、10奪三振という歴史的パフォーマンスもあり、ワールドシリーズ進出を決めた。

その直後に球団の公式Xは、この快挙を祝う画像を掲載。ベッツやスネル、キケ・ヘルナンデスやマンシーといった主力選手を象徴する場面を集めているのだが、大谷だけ投手と打者で2人存在するのだ。それぞれ、バット投げと投球モーションを起こすところで、主役級の扱い。これに気付いた日本のファンはX上に驚きをつづっている。

「2人いるので別人設定」

「明らかに同じ顔をした人がいるのですが、ご兄弟でドジャースにいるんですかね？」

「よく見ると打者大谷と投手大谷の2人いるのに気付いて笑ってしまった」

「うっかり大谷が2人いることを暴露してしまうドジャース」

「兄が投手で弟が打者の双子なんだよね？」

「大谷ってついに分裂したんだ」

大谷はこのシリーズ、最終戦の活躍が効いてMVPを獲得。2人いてもおかしくないほどの存在感だった。



（THE ANSWER編集部）