先輩猫と2匹の子猫が『何かしている』と思ったら…131万再生された『まさかの方法で遊ぶ光景』に「賢すぎｗ」「本当にネコ？ｗ」と驚愕の声
部屋の真ん中に集まる猫たちを観察していた飼い主さん。すると、１匹の先輩猫がおもちゃを使って衝撃的な行動に！あまりに尊すぎる光景がTikTokに投稿されると、「猫かどうか怪しいw」「賢すぎ！」「ちゃんと理解してるんだなぁ」とコメントが殺到し、記事執筆時点で131万回再生を記録しています。
@chiyu.1122 さすがおから #保護猫 #猫 #賢い猫 ♬ オリジナル楽曲 - ちゆ
おもちゃを持った猫が…
TikTokアカウント「ちゆ（@chiyu.1122）」では、元野良猫の５匹の猫さんたちが一緒に暮らす様子を更新しています。
ある日、先輩猫のおからちゃんと、最近入ってきた新入りのきなこちゃんとおもちちゃんがお部屋の真ん中で集まっていたのだそう。
部屋の真ん中に集まる猫たち
一体何をしているのかと観察してみると、おからちゃんの手には猫用のおもちゃが！
おもちゃを手に持ってる！？
しかも、その持ち方は飼い主さんが普段使っている様子そのもの！ちゃんと片方の前足でおもちゃの先端を持ち、反対側についている獲物（飾り）をぶらぶら……。
一度持ち上げて…
ストンと子猫たちの間に落とすおからちゃん
どうやら、普段飼い主さんに遊んでもらっている方法で、おからちゃんも子猫たちをあやしているようです！なんて優れた洞察力なんでしょう。
交互に遊んであげる先輩猫・おからちゃん
まずは、おもちちゃんの方へ……
おもちちゃんの方へおもちゃを近づける
おもちちゃんも興味津々！
自分の方へと近づいてきたおもちゃに興味を示したおもちちゃん。そのままおからちゃんの誘導通りにおもちゃの動きを目で追ったり、前足で掴んだりと遊んでいるではありませんか！お見事！
ビヨ～ンとおもちゃが上がると目で追うおもちちゃん
２匹の間を数回ビヨンビヨンとおもちゃを動かした後は……
中央で動くおもちゃに釘付け！
「次はあなたね！」ときなこちゃんへとおもちゃを近づけてあげるおからちゃん。ちゃんと順番に遊んであげるなんて、お世話上手！
「次はきなこの番ね！」
賢すぎる行動がSNSで話題に！
おそらく、飼い主さんが普段子猫たちと遊んでいる様子を見て、お世話好きなおからちゃんは「自分も」と考えたのでしょう。
子猫たちと遊んであげるおからちゃん
２匹の子猫と平等におもちゃで遊んであげている様子は、TikTokに投稿されると大反響！投稿には、現時点で11万もの高評価がつき、コメント欄には「猫かどうか怪しいw」「賢すぎ！」「ちゃんと理解してるんだなぁ」とおからちゃんの賢さに驚く人の声が殺到しました！
TikTokアカウント「ちゆ」では、今回紹介した猫さんたちの他にも、一緒に暮らす猫さんたちの様子が日々投稿されています。賑やかで個性豊かな猫さんたちが同居する様子は、ぜひアカウントから覗いてみてくださいね！
おからちゃん、きなこちゃん、おもちちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゆ（@chiyu.1122）」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。