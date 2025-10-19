【GUの黒】が使い勝手良さそう！ 40・50代の毎日服にしたい♡「大本命アイテム」

多様なシーンで手に取りやすく、ほかのカラーとの組み合わせも自由度が高い黒の洋服は、日常的に活躍が見込める存在。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代が毎日の制服として買い足したい黒アイテムをピックアップ。ドルマンスリーブのシャツやロング丈のナロースカートなど、スタイリング次第でオンとオフの両方で着回せそうなヘビロテ候補を紹介します。

たっぷりドルマンスリーブが1枚で絵になるシャツ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

肩から脇にかけてたっぷりとゆとりを持たせたドルマンスリーブが、1枚でこなれ見えと体型カバー役を叶えてくれそうなシャツ。「身体のラインを拾わず、腰回りが隠れるオーバーサイズシルエット」（公式ECサイトより）は、ラフに羽織っても絵になりそうです。引き締め効果に期待できる黒なら、オーバーシルエットの膨張感が気になるという人もトライしやすいはず。

コーデの軸として頼れる名品ワイドパンツの黒

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ロングセラーアイテムとして愛されるクリーンな印象のワイドパンツは、スタイリング次第でオンオフ問わず頼れる使い勝手がよい一本。色味に大きな差がない黒なら、手持ちの黒のジャケットとセットアップ風コーデも楽しめます。脚のラインを拾いすぎずダボつきすぎない絶妙なシルエットで、ワイドパンツに苦手意識がある大人女性にもおすすめです。

シャープに大人っぽくまとめるIラインスカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

装飾感あふれる華やかなブラウスと合わせても、コーデをシャープに大人っぽくまとめてくれそうなIラインシルエットのロングスカート。ウエストは後ろのみゴム仕様で着心地へも配慮しつつ、ベルトループが付いていることでカジュアル感を払拭。黒の色味も相まってきちんと端正に着こなしやすく、高見えに期待できます。普段はパンツ派という40・50代の新たな選択肢にも。

ワードローブの可能性を広げるワンピース × ビスチェ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

リブ素材のワンピースとフェザータッチ素材のビスチェがセットになった2ピースアイテム。シンプルな黒のワンピースだけでは物足りない……という日にも、ビスチェを重ねるだけで感度の高い大人コーデが完成します。それぞれ単品でも着回せるため、シャツの上からビスチェだけを重ねてアレンジするスタイリングも試してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ