１９日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に、間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する同局系ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜・午後９時）に出演するアイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の森本慎太郎がゲスト出演した。

千葉・流山市をドライブする３人は旧知の間柄で会話も弾む。そんな中、お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹が「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」と、同時デビューした９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の特徴を語る場面があった。

俳優の満島真之介がＳｉｘＴＯＮＥＳについて「このグループは特殊。珍しいグループだよね」と言うと、兼近は「グループなのに個人個人の色が近いなっていうふうに思ってる」と話し、続けて「たとえばＳｎｏｗ Ｍａｎと比べるのもあれだけど、あいつあいつらって、独立した個々のいろんな変なやつらがギュッってされましたっていう。でもＳｉｘＴＯＮＥＳは『ちっかっ』みたいな。似てるっていうか」と評した。

満島が「見た目の違う同じ属性の人たち」と返すと、兼近は「そうそうそうそう！」と同意した。

これを聞いていた森本は「高校生の頃から一緒にいたからだとは思うけど、もともとドラマ（２０１２年の学園ドラマ『私立バカレア高校』）で集まったんですよ。その時、僕は中学生だったから、学生時代の思春期を一緒に過ごしてきたから」と話した。

すると満島は「（だから）兄弟っぽくなるんだ」、兼近は「それがＳｉｘＴＯＮＥＳの色なんだとは思う」と返していた。