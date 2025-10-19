◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

土俵へ降り注ぐ声に胸が熱くなった。４日に東京・両国国技館で行われた元大関・貴景勝（現湊川親方）の断髪式。元番記者だった私は会場に足を運んだ。とめばさみの直前、四方から「貴景勝！ ありがとう」との声が飛んだ。満員御礼の国技館が力士・貴景勝との別れを惜しんでいた。

「ちょんまげというものに誇りを持っていたので、今まげを落としたことによって力士として決別することができました」

体格は現役時代の１６０キロ超から、かなりスリムになった。別人のようだが、それ以上に穏やかになった表情が、土俵に別れを告げた現実を突きつける。いつも眉間にしわを寄せ、めったに笑わなかった貴景勝。大関昇進の際「武士道精神」を口上に込め、常に自らに厳しく、力士としての１０年間を生きてきた。

小学３年から相撲を始め、「家族と誓った夢、自分と約束した夢」と横綱に挑み続けた。大関終盤は１７５センチの小柄な体を支えた膝や足首、そして首がボロボロだった。それでも「親父と約束してるから。横綱に上がるって。それだけやから。原動力は」と心に火をともし続けた。父・一哉さんからはさみを入れられると、わずかに表情が動いた。２人の夢の挑戦の終わりに私の心も震えた。

何事においても夢見る頂には多くの人が及ばない。数え切れない程の逆風にさらされ、逆境に立った貴景勝。諦めなど一切見せない姿、その言葉を聞くたびに記者として伝える使命感にかられた。「やってきたことには、後悔がない」。この言葉を聞いた時、私は心からホッとした。（元相撲担当・大谷翔太）

◆大谷 翔太（おおたに・しょうた） １８年入社。現在は五輪・ラグビー担当。