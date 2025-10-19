伊藤英明、“エモい”2ショットを披露「大好きでした」「この2人が最強なんよ」「渋かっこいい」
俳優の伊藤英明（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。過去にドラマで共演していた俳優の坂口憲二（49）との2ショットを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「大好きでした」伊藤英明が披露した“エモい”2ショット ※2枚目
伊藤は「楽しかった!!こうちゃん、けんじありがとう!!」とつづり、BBQを楽しむプライベートショットを投稿。メンバーに坂口の姿があり、2ショットも披露した。2人は2002年放送のドラマ「天体観測」、2013年放送のドラマ「ダブルス〜二人の刑事」で共演しており、写真から仲の良い様子が伝わってくる。
この“エモい”2ショットにファンからは「ダブルスだ!!!!!!」「天体観測大好きでした」「渋かっこいい」「この2人が最強なんよ」「またドラマで共演してほしい」「もぉ〜本当にずっとこの先もおふたりを推せます」「ほんっっっと男らしくて大好き〜〜〜」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「大好きでした」伊藤英明が披露した“エモい”2ショット ※2枚目
伊藤は「楽しかった!!こうちゃん、けんじありがとう!!」とつづり、BBQを楽しむプライベートショットを投稿。メンバーに坂口の姿があり、2ショットも披露した。2人は2002年放送のドラマ「天体観測」、2013年放送のドラマ「ダブルス〜二人の刑事」で共演しており、写真から仲の良い様子が伝わってくる。
この“エモい”2ショットにファンからは「ダブルスだ!!!!!!」「天体観測大好きでした」「渋かっこいい」「この2人が最強なんよ」「またドラマで共演してほしい」「もぉ〜本当にずっとこの先もおふたりを推せます」「ほんっっっと男らしくて大好き〜〜〜」など、さまざまな声が寄せられている。