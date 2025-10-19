ロッテのサブロー新監督が19日に1軍チーフ内野守備走塁コーチ就任が発表された松山秀明氏に大きな期待を寄せた。

サブロー監督にとってはPL学園の先輩で、現役時代は選手とコーチとして、ともに戦った。「甘やかさない人。ほんま厳しい人」が指揮官の人物評で、オリックスのコーチを皮切りに指導者としてキャリアを積み、今季までソフトバンクの2軍監督としてリーグ2連覇を下支えした経験と指導力を高く評価。

「何と言っても仰木さんの野球を知っているんで」と、近鉄、オリックスで監督を務めた名将の名を挙げ、「もっと聞きたいし、いっぱい聞いてるんですけど、忘れてることもあると思うんで。思い出してもらいながら僕も教えてもらおうと思ってます」。合流は未定だが、再会を心待ちにしている。

特に期待しているのが今季のチームの課題の一つだった走塁の部分だ。サブロー監督は「松山さんの経験を伝えてもらって、思い切って判断できるようになってくれたらとか、そんなんも期待しますけど。ソフトバンクは結構、走塁うまいんでね。その辺もどうやって教えたとかね。どうやったら上手くなったとかっていうのを聞きたいですし、実際やってもらいたい」と話した。