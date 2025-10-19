◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、１番人気のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、先行してレースを進め、直線手前から鞍上の手が動くも伸びず。１６着でレースを終えた。

デビュー４戦目のフローラＳで重賞初勝利を飾ったあと、オークス、ローズＳも制し、重賞３連勝で挑んだ大舞台だったが、昨年のチェルヴィニアに続くオークスとの２冠を達成はならなかった。

川田将雅騎手は８４年のグレード制導入後６人目となるＪＲＡ・Ｇ１通算３０勝がかかっていたが、お預けとなった。

勝ったのはクリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）。勝ちタイムは１分５８秒３。

２着は５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）、３着は６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）が入った。

川田将雅騎手（カムニャック＝１６着）「止まり方が異常だったので、まずは無事であってほしいです」

友道調教師（カムニャック＝１６着）「ゲートで立ち上がったけど、それほどイレ込みはなかったし、（ハミを）かんでいるわけでもなかったです。クリストフ（ルメール騎手）に追い抜かれてから、馬が変わったように進んでいきませんでした。パッと見、脚元に問題はなく、鼻血など目に見える異常は何もありません。折り合いを欠いたり、イレ込んだりの結果ではないです」