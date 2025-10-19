◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレスを差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。

クイーンＣから連勝で桜花賞を制したあと、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、見事に巻き返した。桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目。

クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。

２着は５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）、３着は６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（エンブロイダリー＝１着）「Ｇ１を勝つことができました。オークスは距離が長くて残念でしたが、秋華賞で勝つ自信がありました。前半は冷静に走ってくれました。秋からは落ち着いてきました。向こう正面でポジションが落ち着いてからは、２番手でリラックス。（直線は）エンジンがかかるのに時間がかかったけど、ラスト２００メートルから、いい脚を使ってくれました。２冠が取れました。またＧ１レベルでいい結果が出せると思います」