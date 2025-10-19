◆卓球 ノジマＴリーグ（１９日、東京・国立代々木第二体育館）

男子３位の木下マイスター東京（東京）が今季唯一の東京開催のホーム戦に臨み、６位の静岡ジェード（静岡）を４―０で下した。第１試合のダブルスで台湾の林ユン儒、中国の閻安組が２―０で先勝した東京は、第２試合のシングルスで全日本選手権王者の松島輝空（そら）が龍崎東寅に第１ゲームを取られたが、３―１で逆転勝ち。第３試合は林が３―０で２点取り。第４試合は小野寺翔平が３―２で勝ってチームもボーナス１を含む勝ち点４を獲得。試合終了時点で６勝５敗の勝ち点２２に伸ばし、金沢を抜いて暫定２位に浮上した。

１８歳の松島がホームの会場を熱気に包んだ。第１ゲーム（Ｇ）は先取されたが、迎えた第２Ｇ。８―１から粘られ、９―８からタイムアウト。「ここを取るか取らないかで勝敗が分かれる」。相手のサーブを狙ってクロスにレシーブエースだ。続いてロングサービスで取り切ると第３Ｇ以降は向かってくる龍崎に対し、ラリー戦を制するなど全日本王者の貫禄を見せつけた。「試合が多い中で昨日は少し疲れがたまっていて、集中が欠けて、負けてしまったけど、今日はまずチームに貢献できて良かったかなと思います」とうなずいた。

世界での活躍が光る。アジア選手権団体戦決勝（１４日）では、１―０の第２試合で世界ランク１位の世界選手権個人戦王者・王楚欽（中国）をフルゲームで初めて破った。「王楚欽選手は世界で一番強いと言ってもおかしくない。その中でいい勝負ができても勝ち切ることができなかった。あと１点のところで今回は勝つことができた。５番は取りたかったけど、中国選手にちょっと怖さを与えられたかな。また、次の世界卓球や（２８年ロサンゼルス）五輪につながる一戦になったという思いはあります。一番の勝因はやっぱり、相手よりも１本（多く）粘れたこと」と手応えを語った。

２８年ロサンゼルス五輪を目指し、世界ランク１６位につける１８歳。同４位の張本智和に続いて国際舞台での活躍が光るが「自分の中ではまだ世界ランク１６位かという感じで、まだまだ全然満足できてないです」ときっぱり。「まずは（ランク）一桁にできるように頑張っていきたい。もちろん優勝を目指しているけど、結果は後からついてくるので。海外と日本の両立は難しいところではあるけど、Ｔリーグではベストを尽くして、多くのお客さんに会場に来ていただいて、いろんな方にプレーを見てもらえたらいいかなと思います」と腕をまくった。