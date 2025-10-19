¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¿´¶¤òÅÇÏª¡Ö°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉÔÄ´¤¬Â³¤£²ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÀ®ÀÓ¤â°ÂÄê¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óà¥é¥¹Åêá¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó£¸£µµå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡£ËÜµòÃÏ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç°Î¶ÈÃ£À®¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±¦ÏÓ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Î»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡Ê°¤Éô¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¡Ê£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È£³¾¡¤À¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢£²·å¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë½ÕÀè¤ÎÅêµå¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²ó¸Ü¡£»Ø´ø´±¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤³¤½¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£²·å¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¶¥Áè¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£