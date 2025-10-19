辻希美、親子3人で密着 寝顔ショットに「可愛すぎる」「癒やされた」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの辻希美が10月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男の幸空（こあ）くん、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子3人での寝顔ショットを公開した。
【写真】辻希美、三男＆第5子次女との寝顔ショット公開
辻は「休みの日に限って早く起きるコア 学校の日は全然起きないのに」と泣き顔の絵文字とともに、夢空ちゃんを抱いて眠る辻、その隣で眠る幸空くん、の親子3人の寝姿を公開。夢空ちゃんはスヤスヤと眠っている様子で、幸空くんも辻に寄り添うように横になっている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「癒やされた」「幸せな時間」「お母さん優しい」「幸空くんも、ママと眠りたかったのかも」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
