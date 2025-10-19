女優の杉咲花（28）が18日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。完璧主義な自身の性格について語った。

今回、ハワイ・オアフ島を訪れた杉咲。ハワイを訪れるのは6年前プライベートで訪れて以来2度目という。「なんだかんだ仕事のこと考えちゃって、『休もう』って決めても頭のどこかで思考が続いているみたいな感じになっちゃうので、本当に1回、オフにしたいなと思う時がありますね」と打ち明けた。

そして「本番に向かっていくまでの時間はプレッシャーもすごくありますし。求められた事にちゃんと応えられるだろうかっていうプレッシャーだったり。押しつぶされそうになってますね。ちょっと完璧主義なところがあるんだと思います。全然できないんですけど」と吐露。「特に主役とかやらせてもらえるようになってから『ちゃんとしてないと』とか、より考えるようになってきたのかもしれないです」と明かした。

スタジオでVTRを見ていたMCの今田耕司（59）が「やっぱ完璧主義やね」と話すと、杉咲は「そうですね。準備期間とかが一番時間をかけて根詰める時間かもしれない。（役に対して）所作とかって（芝居に）にじみ出る気がしていて。医療ものをやる時だったら縫合の練習とか。もしうまくできるようになったら手元（の映像）も使ってもらえるし、そうできるぐらいまでやりたいなと思いますね」と語った。