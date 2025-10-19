エテュセのコレクション新作♡限定カラーで冬の華やぎメイク

冬メイクがマンネリ化していませんか？エテュセの新作「2025.Winter Collection」では、“ピンクの多幸感”をテーマに、いつもより上質で輝きのある肌と目もと、口もとを演出するアイテムが勢ぞろい。限定ラディアントピンクのスキンケアパウダーや、華やかなピンクボトルのマスカラベース、きらめきのあるアイシャドウやティントルージュまで。冬メイクを格上げする、冬だけの特別なコレクションをチェックして♡

冬限定カラーでつくる透明ツヤ肌

「スキンケアパウダー（ルース）ラディアントピンク」は、限定カラーで登場する冬肌対応のフェイスパウダー。価格は2,970円（税込）。

既存の美容オイルに新配合の保湿成分とパールをプラスし、乾燥やくすみが気になる季節でも、うるおいを感じながら透明ツヤ感とほんのり血色感をプラスします。

SKINCARE POWDER シリーズは累計100万個以上の出荷実績を誇り*、信頼のベースメイクアイテムに季節限定色が仲間入りです。

目もとに仕込むピンクのきらめき

マスカラベース「リッチ LE（限定ピンクボトル）」はエクステ級のボリュームと繊細なセパレート感を演出。価格は1,870円（税込）。

この冬は華やかな限定デザインで登場し、目もとを一層引き立てます。

また、アイシャドウ「アイエディション a 23 スノウピンク」は税込1,540円。くすまないキャメル×ピンクパールの2色構成で、冬の目もとに上品な陰影と輝きを添えます。

血色ルージュで口もとにも多幸感

新色ルージュ「リップエディション 13 ダークチェリー」は、税込1,650円。透け感のあるチェリーカラーで、自然な血色感を与えつつ上品に仕上げます。

さらにアイライナー「ラスティングリキッドライナー a 06 チェリーブラック」は1,760円（税込）で登場。黒の強さは残しつつ、ほんのり赤みを感じさせるニュアンスカラーで、優しい印象の目もとを叶えます。

冬のピンクメイクで、自分らしく輝く日常を♡



エテュセの 2025.Winter Collection は、限定色や新質感が揃う豪華なラインナップ。スキンケアパウダー、マスカラベース、アイシャドウ、ライナー、リップすべて税込価格とカラー展開を網羅。

あなたのメイクルーティンがこの冬、ぐっと華やかに変わる予感♡ひとつ取り入れるだけでも、あなたの印象をアップデートしてくれるコレクションです。冬の新しいメイクチャレンジ、お楽しみください♪