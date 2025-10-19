¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¢¥Õ¡¼¥Õ¥¡¥¤¤È¶¦±é¡ª¿Íµ¤½÷À¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼à·ã¥ì¥¢á»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ª¼Ì¿¿¿´Â¡¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤«!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¹¥¤¤ÊÉþ¡¢È±·¿¤ÇÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤¬à·ã¥ì¥¢á¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Î¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¶á¤Ï¹¥¤¤ÊÉþ¡¢È±·¿¤ÇÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ³«¤Ä¾¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Á¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤«¤²¤À¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤È¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÍèÆü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¤³¤È¹ÅÄ¤Ò¤í¡£
¡¡¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ®½Å¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤Ë¤³¤©¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¼Ì¿¿¿´Â¡¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤¨¼Ì¿¿¤ä¡Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ò¤í¤µ¤ó¤âºÇ¹â¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É²Ä°¦¤¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤â¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥¢¥¯¥¹¥¿ºî¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤«!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤Ï2009Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç·ëÀ®¡£16Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖDamnably¡×¤È·ÀÌó¡£°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ê¤É³¤³°¤ÎÂçÊª¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¤«¤Û¥¥Ã¥¹¤¬»ºµÙÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¾¯Ç¯¥Ê¥¤¥Õ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡¢¤ì¤ª¤¬25Ç¯7·î¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£