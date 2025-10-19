2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球大会は10月19日、愛知県内2球場で準々決勝4試合を行い、静岡県勢は、静岡県内3季連続優勝で夏春連続の甲子園出場を目指す聖隷クリストファーが津商(三重3位)を退け、ベスト4進出を決めました。

一方、常葉大菊川(静岡3位)は三重(三重1位)に敗れ、2年連続のセンバツ出場は厳しくなりました。聖隷クリストファーは25日の準対戦で三重と対戦します。

【秋季東海地区高校野球大会準々決勝】

＜パロマ瑞穂球場＞

⚾第1試合

津商(三重3位)

100 002 000=3

101 110 01×=5

聖隷クリストファー(静岡1位)

【津】大野,出口,浅井-中嶋

【聖】高部-筧

＜本塁打＞

なし

⚾第2試合

常葉大菊川(静岡3位)

001 000 120=4

050 210 00×=8

三重(三重1位)

【常】井口,佐藤‐後藤,寺澤

【三】上田,吉井,古川‐大西

＜本塁打＞

佐藤(常)

＜刈谷市営球場＞

⚾中京大中京(愛知1位)14‐3岐阜城北(岐阜3位)(5回コールド)

⚾大垣日大(岐阜1位)8-2東邦(愛知3位)

【準決勝の組み合わせ:10月25日】

＜刈谷市営球場＞

⚾聖隷クリストファー×三重(三重)(10:00)

⚾中京大中京(愛知)×大垣日大(岐阜)(12:30)