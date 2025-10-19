静岡王者・聖隷クリストファー4強進出 常葉大菊川(静岡3位)センバツ連続出場は厳しく【秋季高校野球東海大会準々決勝速報】
2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球大会は10月19日、愛知県内2球場で準々決勝4試合を行い、静岡県勢は、静岡県内3季連続優勝で夏春連続の甲子園出場を目指す聖隷クリストファーが津商(三重3位)を退け、ベスト4進出を決めました。
一方、常葉大菊川(静岡3位)は三重(三重1位)に敗れ、2年連続のセンバツ出場は厳しくなりました。聖隷クリストファーは25日の準対戦で三重と対戦します。
【秋季東海地区高校野球大会準々決勝】＜パロマ瑞穂球場＞ ⚾第1試合 津商(三重3位) 100 002 000=3 101 110 01×=5 聖隷クリストファー(静岡1位) 【津】大野,出口,浅井-中嶋 【聖】高部-筧 ＜本塁打＞ なし
⚾第2試合常葉大菊川(静岡3位) 001 000 120=4 050 210 00×=8 三重(三重1位) 【常】井口,佐藤‐後藤,寺澤 【三】上田,吉井,古川‐大西 ＜本塁打＞ 佐藤(常)
＜刈谷市営球場＞⚾中京大中京(愛知1位)14‐3岐阜城北(岐阜3位)(5回コールド) ⚾大垣日大(岐阜1位)8-2東邦(愛知3位)
【準決勝の組み合わせ:10月25日】＜刈谷市営球場＞ ⚾聖隷クリストファー×三重(三重)(10:00) ⚾中京大中京(愛知)×大垣日大(岐阜)(12:30)