お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に生出演。大の楽天ファンで知られる伊達が、来年2月の中日キャンプ訪問を宣言した。

今季までヤクルトでヘッドコーチを務めていた嶋基宏氏（40）が来季は中日ヘッドコーチに就任するという報道を受け、「嶋っちが行くということでね。彼は（出身校が名古屋の）中京大中京かな。なので地元っちゃ地元。中日ファンだったはずですよ、もともとね」と伊達。

「だから、俺は毎年2月のね、プロ野球キャンプでもちろん（楽天）イーグルスのキャンプ地に行くんだけど。嶋さんに会いたいからヤクルトのキャンプも行ってたんですよ、浦添の。で、必ず俺を発見してくれて、ベンチの中に入れてくれて。“伊達さん、入って来てよ”って言われて、ベンチで嶋ヘッドとね…雑談してからイーグルスのキャンプ地に行くっていう流れだったんですけど。今度から中日のキャンプ行かなきゃいけないね」と続けた。

嶋氏は楽天が初優勝した2013年の正捕手で、同年に無傷の開幕24連勝を飾った田中将大投手（36＝現巨人）と最優秀バッテリー賞を獲得。東日本大震災が発生した2011年には復興支援を目的としたチャリティーマッチで口にした「見せましょう、野球の底力を」という名スピーチでも注目を集めた。2020年にヤクルトに移籍し、22年に現役引退。そのまま指導者としてヤクルトに残り、今季はヘッドコーチを務めていた。

「嶋っちとはさ、仲いいから…」と伊達。大の楽天ファンだけに「中日・嶋ヘッド」誕生と中日キャンプ訪問を楽しみにしつつも、どこか寂しさも漂わせていた。