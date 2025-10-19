歌舞伎俳優の市川團子（21）が19日、東京都立川市で「立川立飛歌舞伎特別公演」（23日初日、立川ステージガーデン）の開幕記念お披露目会を行った。

立川を拠点とする立飛グループの100周年記念事業として2023年にスタート。今年で3回目の開催となる。團子は23年以来2年ぶりの出演で、今年は祖父の市川猿翁さん復活させた「當世流小栗判官」をもとにした「新説 小栗判官」に出演する。祖父が当たり役とした小栗判官と浪七に挑む。「この演目は復活させた数々の演目の中でも三本の指に入ると、祖父が芸談の中で言っていた澤瀉屋にとって大切な作品。覚悟と情熱を持って皆さまに楽しんでいただけるように勤めてまいる所存です」と気を引き締めた。

4日間のチケットはすでに完売。父の市川中車（59）「本年は澤瀉屋にゆかり深い小栗判官という演目がございます。それを立川のご当地で披露させてもらえることを何よりうれしく思います。一昨年は未成年であった私の息子團子が21歳。成人となりまして、主演勤めさせていただきます。短い公演でありますが、われわれ精いっぱい勤めますので楽しんでいただければと思います」と力を込めた。

小栗判官は白馬に乗る宙乗りが見どころの一つ。團子は「これは祖父がバイクのハーレー乗りに着想を得た乗り方で、そこから馬に男女で乗ってみようというのが、この宙乗りの始まりと聞いています。とにかくロマンチック」と説明した。

相手役の照手姫を演じる中村壱太郎（35）は横座りで馬に乗る。壱太郎は高所恐怖症を公言しており「大丈夫ですか？」と不安な様子。1000回以上の宙乗りの経験を持つ市川笑也（66）からは「ベルトを締めれば落ちませんので、安全ベルトは忘れないように」とアドバイスを授かった。壱太郎は「白馬に乗るのは夢だった。とにかく立飛歌舞伎の宙乗りは世界一高い宙乗りだということを昨年体感した。何かあったらこれが僕の見納め。そうならないように、安全ベルトは締めますけど」と語り、笑いを誘った。