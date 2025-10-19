国内女子ゴルフツアー「富士通レディース」最終日（１９日、千葉・東急セブンハッドレッドＣ＝パー７２）、首位タイから出た木村彩子（２９＝コンフェックス）が６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１２アンダーで２０２２年６月以来のツアー通算２勝目を挙げた。

トップで並んだ渡辺彩香（大東建託）、高橋彩華と最終組のラウンド。１番パー５でバーディーを取れず出遅れたが、４、５番の連続バーディー、８番パー３でピンそば３０センチほどにつけるスーパーショットで３つ伸ばす。後半に後続が伸びない中、後半も安定したゴルフで終わってみれば２位に４打差をつける圧勝だった。

２勝目まで３年４か月かかったが、今季は特に期するものがあった。木村と同じ１９９５年度生まれの永峰咲希（ニトリ）、柏原明日架（富士通）、堀琴音（ダイセル）が通算３勝目を挙げ、金沢志奈（クレスコ）が初勝利を飾っただけに、木村は優勝スピーチで「今年は同級生が頑張っていたので私も続きたいなと思って試合に挑みました。これからもたくさん勝てる選手になれるように、そして同級生で盛り上げていけるように頑張ります」と宣言した。