第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１９日、東京競馬場・芝３１１０メートル）は１番人気のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）が鼻差の攻防を制して１７年オジュウチョウサン以来となる同レース連覇を達成した。勝ち時計は３分２６秒８（良）

スタートはひと息だったが、挽回して好位で迎えた直線。抜群の手応えで抜け出したが、最後はＪＧ１馬のエコロデュエルと叩き合い。首の上げ下げでわずかに制して重賞６勝目、東京に限っては重賞４連勝のコース巧者ぶりを見せた。

高田潤騎手は「今回は調教過程が良くて、非常にいい状態で迎えられた。だいぶ余裕を持って勝てると思ったが、（エコロに）かなりの脚で来られたので、相手も強かった。斤量を背負った２頭が力を出していいレースだったと思う。充実期を迎えているし、衰えは感じない。これからもジャンプ界を引っ張っていってくれると思う」と今後に期待する。

武英調教師は「東京だったら踏ん張るね。最後は遊んだけどエコロが来て差してくれた。今年は出来がすごい良さそうなので、週明けの様子や騎手とも相談して今後は決めたい」と中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・芝４１００メートル）への参戦にも含みを持たせた。

草野太郎騎手（エコロデュエル＝２着）「勝ったと思いました。勝って（中山大障害に）行ければ最高でしたが、次につながる競馬にはなりました。体も気持ちも成長して、追ってからも諦めなりました」

岩戸孝樹調教師（エコロデュエル＝２着）「ついてないね。勝ち馬に並んでファイトされた。しょうがないけど、春のチャンピオンとして恥ずかしい競馬ではなかった。心肺機能を含めて能力は高い。暮れには自信を持って行ける」