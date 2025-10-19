チャンネル登録者数88万人超のYouTuber「整形アイドル轟ちゃん」が2025年10月18日、Xでドレスアップ前後の写真を公開し、ネットの注目を集めている。

「メタモルフォーゼとか使えるんですか！？」

轟ちゃんは、これまで鼻、額、輪郭など10回以上整形手術を行い、1350万円以上の多額の費用をかけてきたことを公表しているYouTuberだ。メイク動画やファッション動画、買い物動画のほか、ネタ動画なども発信している。

18日の投稿では、「間違いなく同一人物で本人なんですけど、普段どこにこの脂肪がいるのか自分でも理解できてない」として2枚の写真を公開した。

1枚目はフリルがあしらわれたクリーム色のハーフトップに、同じくフリルたっぷりの短いボトムスを合わせたもの。頭にヤシの葉っぱをつけた轟ちゃんは、お腹周りの肉がはみ出しているのも気にせず、笑顔を浮かべている。

2枚目は、黒いキャミソールワンピースにクリーム色のニットを羽織り、網タイツと厚底パンプスでドレスアップした写真だ。腕組みしたポーズをとる轟ちゃんは、1枚目とは打って変わってスリムなスタイルに写っている。

轟ちゃんの投稿には、「腕と脚に脂肪つかないタイプなんですか！？ それともメタモルフォーゼとか使えるんですか！？ えっ！？」「お腹は私とほぼ同じなのになんでそんなに脚きれいなの！？ なんでそんなに腕ほっそいの！？ なんで！？ なんで！？」など驚きの声が上がった。

「むしろすごくリアルで好き みんな色んなコンプレックス隠してんだよ」「腹痩せるの大変だよな 運動しても足と腕ばっか痩せてって腹だけ頑固に居座っておられる 結果トップスがオーバーめor腹が隠せるもの&ボトムスがスキニーorミニスカファッションになる」など、共感の声もある。

「最近友達に言われて効いたひとことがあるんですけど......」

なお、1枚目のビフォー写真は9月28日公開の動画「【無謀】可愛く生きた〜い♡」で披露していたものとみられる。

轟ちゃんは動画冒頭、「最近友達に言われて効いたひとことがあるんですけど、『お前、腹出せば面白いと思ってるだろ』って。図星！ なんで分かるん？ 私のことがそんなに」と告白。

「私出てるところがそんなに太く見えないから、全部腹についてるタイプなのね。だから動画とか関係なく、普通にプライベートでもちょっと腹出したらやっぱウケるわけ。その快感が忘れられなくてさ......ちょっとやっちゃうんだよね。仲良い子の前とかで」とし明かし、「（美容系）インフルエンサーってこうだっけ、って本当に最近ずっと自問自答してる」と語っていた。