韓国ファッション誌「W Korea」は19日、公式サイトおよびSNSを更新。15日に開催された乳がん啓発イベント「Love Your W」の内容が不適切だったとして謝罪した。

同誌はイベントについて「2006年に始まったキャンペーンで、20年間、乳がん早期検診の重要性を知らせようと努力してきました」とした上で「しかし、去る10月15日のイベントはキャンペーンの趣旨に照らしてみると、構成と進行が適切でなかったという指摘があり、私たちはこれを重く受け止めています」と報告。

続けて「何よりも、乳がんの患者や家族の立場を慎重に考慮することができず、不快な思いをさせてしまったことについて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。また、公式SNSなどから、同イベントに関する投稿が削除された。

「Love Your W」はW Korea誌が主催する乳がんの早期発見などの啓発を目的としたキャンペーン。今月15日にソウル市内でイベントが開催され、人気グループのBTSやaespaが参加した。しかし、SNS上には著名人たちが華やかなドレス姿で曲に合わせて踊ったり、飲酒・飲食をする様子が公開され、「キャンペーンの趣旨にそぐわない」「芸能人がお酒を飲んでパーティーをしているだけ」などの批判が殺到するなど、物議を醸していた。