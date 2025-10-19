テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１７日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演した。

槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。

槙野氏は、２０２２年カタールＷ杯で世界中の話題になった「三笘の１ミリ」について述懐。「カタールＷ杯の。スペイン戦ですね。話題になりましたけど。これは同点で迎えた後半６分に、シュートが流れたところを三笘（薫）選手が折り返したシーンになるんですけども。この後に田中碧選手がゴールしたんですけども。ＶＡＲで止まってどうなの？こうなの？みたいな」と振り返った。

槙野氏は「実はですね。『出てない！』って言ったの、世界で一番早かったのは僕です！」と主張。続けて「この『三笘の１ミリ』。１メートルから２メートル横に僕がいるんです。ピッチ解説をやってたんですけども。『三笘の１ミリ』って世間がグワーってなってる中で僕は思いました…。いや『槙野の肉眼』だと」と胸を張って笑わせた。

槙野氏は「それぐらい自信がありましてですね。（ボールは）線上ですよね？白い線に対してボールが少しでもかかってたらインプレーといって出てないことになるんですね。上から見ると確かにボールがかかってる。っていうのを検証するのに相当な時間がかかりまして。ただ、これ、解説席でいう本田圭佑さん。ピッチの脇でいる僕とずっと話し合って『槙野、お前、目の前で見てたんじゃねえのか？出てんのか？出てないのか？』っていう話の中で（槙野氏は）『出てないんです！』っていうのをずっと言ってたんですよ」と述懐。

「検証のビデオをずっとＶＡＲで見てて、会場の雰囲気で『出ただろう』『出てないだろう』みたいなをずっとやってるんですよ。で（判定で）『出てない』って瞬間の（スタジアムの）爆発的な喜びときに、目の前に僕いたんですけど。『いや、いや。１０分前に出てないって言ってたから！そんな１０分もいらないよ！』って。僕ね、視力がマジで３．０ぐらいあるんですよ」とドヤ顔で明かして近藤を爆笑させていた。