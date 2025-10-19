Omoinotakeが、新曲「Gravity」のスペシャルリリックビデオを公開した。

（関連：【映像あり】Omoinotake、映画『（LOVE SONG）』の本編映像を使用した「Gravity」スペシャルリリックビデオ）

同楽曲は、森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務め、10月31日より全国公開される映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。“強い愛の引力”をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソングだ。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたかい余韻が残る楽曲となっている。

リリックビデオには、同楽曲に映画の本編映像や場面写真、オフショットが織り込まれている。「好きと言えたら、世界は変わる」と、ソウタ（森崎）が自分に言い聞かせるかのような言葉に続いて、ソウタとカイ（向井）の“両片想い”が楽曲のビートに乗せてトキメキを放っていく映像に。これまで公開されてきた“両片想い”のハイライトに、初公開となるシーンも加え、丁寧に編み上げた映像に仕上がっている。

なおOmoinotakeは、10月29日に両A面シングル『Gravity/イノセントブルー』をリリース予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）