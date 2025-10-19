将棋の伊藤匠叡王（23）が高田明浩五段（23）と対局した第75回NHK杯2回戦が19日放映され、伊藤が千日手指し直しの末、75手で勝利した。高田の先手で始まり、戦型は相雁木（がんぎ）から千日手。指し直し局は後手・高田の角交換型振り飛車へ進んだ。

高田の三間飛車に対し、伊藤は穴熊から7筋へ飛車を振った。そして1筋へ「遠見の角」を放つ。7筋の高田王をにらむ角の利きを生かした攻めが急所を突き、最後は飛車斬りから投了へ追い込んだ。「力戦調の将棋で、こちらが王を固めて攻めがつながればと考えた。本譜は、角のラインを生かして攻めをつなげられた」と伊藤は振り返った。

両者は2002年生まれで同学年に藤井聡太王将（（23））＝名人など7冠＝がいる「藤井世代」。藤井が14歳、伊藤は17歳、高田は18歳でプロを指す四段に昇段した。

そして伊藤は、藤井に挑む第73期王座戦5番勝負が7日の第4局に敗れて2勝2敗となった後、さらにALSOK杯第75期王将戦挑戦者決定リーグで2連敗。3まで伸びた連敗を16日のB級1組順位戦で止めた。

一昨年度叡王戦以来、藤井との2度目の2勝2敗対決、28日の王座戦第5局までその動向は注目を集めそうだ。