Alice Nine.¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦Shou¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Verde/¤¬¡¢¿·ºîEP¡ÖObsidian /¡×¤ò11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãEchoes of Obsidian/¡ä¤â11·î15ÆüÀçÂæ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î12·î6ÆüÃÓÂÞharevutai¸ø±é¤Þ¤Ç7¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢2¥Þ¥ó´ë²è¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ãTWIN RESONANCE II¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡ËGOTCHAROCKA¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡ËNUL. ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²½³ØÈ¿±þ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NEW EP¡ÖObsidian/¡×
2025Ç¯11·î5Æü(¿å)È¯Çä
¢£¡ØOBSIDIAN/¡ã¹ë²ÚÈ×¡ä¡Ù
ÉÊÈÖ:REG-0003 ÀÇ¹þ¡ï6,600
[CD+¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P+¥È¡¼¥ë¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ]
[ÉõÆþÆÃÅµ¡§TRADING CARD 2Ëç¡ÊÁ´5¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë+¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼1¼ï¡ÊÁ´3¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë+PREMIUM 1on1 TALK EVENT±þÊç·ô]
¢£¡ØOBSIDIAN/¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä¡Ù
ÉÊÈÖ:REG-0004 ÀÇ¹þ¡ï2,750
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä2TYPE¶¦ÄÌ
01.Obsidian/(SE)
02.Nightglow/
03.Story/
04.Monochrome/
05.Burning/
06.White Noiz/
11·î12Æü(¿å)¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¢£Verde/ 2MAN LIVE ¡ãTWIN RESONANCE II¡ä
2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)
½Ð±é¡§Verde/, GOTCHAROCKA
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)
½Ð±é¡§Verde/, NUL.
¡Ú²ñ¾ì¡Û¹â±ß»ûHIGH
¡Ú»þ´Ö¡ÛOPEN 18:00 / START 18:30
¡ÚTICKET¡Û¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï6,600- (ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ä
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
[2026Ç¯1·î8Æü¸ø±é]
https://t.livepocket.jp/e/twinresonance2_0108
[2026Ç¯2·î13Æü¸ø±é]
https://t.livepocket.jp/e/twinresonance2_0213
¢£¡ãVerde/ ONEMAN LIVE TOUR 2025àEchoes of Obsidian/á¡ä
2025Ç¯
11.15(Sat) ÀçÂæROCKATERIA
11.16(Sun) ÀçÂæROCKATERIA
11.22(Sat) Á°¶¶DYVER
11.23(Sun) À¾Àî¸ýHearts
11.29(Sat) ÇßÅÄBANGBOO
11.30(Sun) Ì¾¸Å²°ell.FITS ALL
12.6(Sat) ÃÓÂÞharevutai
[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN¡ÇICHI
Key.KAZAMI(DaizyStripper) [12/6 Only]
Vn. ¸åÆ£ÂÙ´Ñ [12/6 Only]
TICKET NOW ON SALE
https://l-tike.com/verde/
