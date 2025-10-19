森香澄、ガルアワオフショで美肩ちらり「めっちゃきれい！」「日本代表のかわいさですわ」
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、19日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開し日本代表のかわいさ」など反響が集まっている。
【別カット】スタイルも表情も美しい森香澄（ほか4枚）
18日に千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した森。今回の投稿では「ガルアワ今回もMCありがとうございました きらきらの1日楽しかったです」とつづり、オフショットを多数公開。パンツスタイルの衣装で登場した彼女の写真には、美しい表情や美肩が収められている。
森の美貌に魅了されたファンからは「めっちゃきれい！」「日本代表のかわいさですわ」「可愛さ爆発的だわ」「MCもランウェイを歩く姿もめちゃくちゃ可愛かった」など、絶賛の声が相次いでいた。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートする。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
【別カット】スタイルも表情も美しい森香澄（ほか4枚）
18日に千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した森。今回の投稿では「ガルアワ今回もMCありがとうございました きらきらの1日楽しかったです」とつづり、オフショットを多数公開。パンツスタイルの衣装で登場した彼女の写真には、美しい表情や美肩が収められている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートする。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）