本日10月19日21時より放送のSixTONES冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、北村匠海（DISH//）、矢本悠馬がゲスト出演する。

オープニングトークでは、「SixTONESの中で付き合いのあるメンバーは？」と聞かれた北村と矢本がそろってジェシーの名前を挙げる。矢本はまだデビュー前だったジェシーとの一風変わった初対面を振り返り、ジェシーも「懐かしいですね」と大笑い。一方、北村はジェシーを“未知の生物”と呼ぶ。思わずゾッとしてしまったジェシーとの衝撃的な出会いを明かすと、メンバーも「怖っ！」と戦慄する。

最初のゲームは、ダジャレによる新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズだ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美のイノシシ鍋をゲット、最後まで残った1人はご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。出題されるのは、『母が作ったおやつを食べる少女』『クリスマスパーティーをさっさと終わらせる人』『常識のない上司を気遣う部下』など。これらの映像の中にダジャレが隠れているという。

初挑戦のゲスト2人が「ダジャレで恥をさらす恐怖が…」と失敗を恐れてボタンを押せないでいる間に、SixTONESが次々とダジャレを叫んでポイントを獲得。その度胸に「スゲぇ！」と感化された北村と矢本も徐々にエンジンがかかり出す。ついに答えがひらめいた矢本は「あぁぁ！」と気持ちが高ぶりすぎてまさかの行動に。SixTONESも「ちょと待って！」と大慌ての展開となる。そんな中、このコーナーで苦杯をなめてきたダジャレ王 ジェシーがようやく本領発揮し、キレキレのダジャレを披露する。

さらに、森本慎太郎の答えをみんなで横取りする場面も。北村も思わず「譲ってよ～」と本音が漏れる。早押しに負ける田中樹は「俺にやらせろ！」と大絶叫。松村北斗は「反省してます」とギャルに謝罪する事態に。また、今回の問題VTRには、蛙亭、キンタロー。、ジョイマン、ジョニー志村、タイムマシーン3号、長谷川雅紀（錦鯉）、もう中学生が登場予定だ。

続いて、円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』に挑戦。問題は全部で2問となり、何が落ちたか全員揃って正解できたら、ビブグルマン選出の絶品ラーメンをゲットできる。元バスケ部の北村が「自信あります。俺に見えないものはないです」と言い、矢本も「ボクシングをやっているので、止まって見えるんじゃないですか？」とビッグマウスに。ダジャレ対決とは打って変わって余裕を見せる2人だが、なかなか答えにたどり着けずに珍解答を連発する。

しびれを切らしたMC 藤森がヒントを与えるものの、北村たちは「はぁ！？」と逆ギレ。追い詰められて掟破りの策に出る北村たちに、藤森も「そんなことするならこっちも対策考えますよ！」とブチギレの展開に。大混乱の中、果たして答えにたどり着けるのか。

（文＝リアルサウンド編集部）